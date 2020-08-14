Prof. Dr. Ömer Çomaklı kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Ömer Çomaklı kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Ömer Çomaklı kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI KİMDİR?

Eğitim Bilgileri;

Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina, 1985

Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 1991

Atatürk Üniversitesi Rektörlük görevine yeniden Prof. Dr. Ömer Çomaklı atandı. Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a, tüm çalışma arkadaşlarına, Atatürk Üniversitesi mensuplarına ve destek veren herkese teşekkür etti.

Tarih ve kültür şehri Erzurum'da bulunan ve kuruluşunun 63. yıl dönümünü kutlayan Atatürk Üniversitesine yeniden Rektör olarak atanmış olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda göreve geldikleri gün başlatmış oldukları Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin gelecek dönemde de devam edeceğinin altını çizdi.

"Birlik ve Beraberlik İçerisinde Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Üniversitenin gelecek 4 yılının planlamasını yaptıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "20162020 yılları arasında yürütülen çalışmalarda senato, yönetim kurulu, arama konferansları, kurul, komisyon, çalışma grubu ekipleri içerisinde yer alarak görev üstlenen tüm akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemizin dünya üniversiteleri ile rekabet edecek konuma gelmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu süreçte birçok çalışmanın altına tüm mensuplarımızla birlikte imza attık. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde Atatürk Üniversitesine hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.