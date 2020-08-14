Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli mesaj: 21 Eylülde okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde...

Twitter'dan paylaşımda önemli bir bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak." dedi.



"TEDBİRLERE HARFİYEN UYUN"



Bakan Koca ayrıca mesajına, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak." ifadelerini kullandı.