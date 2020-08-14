Prof. Dr. Mehmet Karakoç kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Mehmet Karakoç kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Mehmet Karakoç kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. MEHMET KARAKOÇ KİMDİR?

Dicle Üniversitesi yeni Rektörü Mehmet Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı hocalarından olan Karakoç, daha önce Karabük Üniversitesi'nde görev yapmıştır.

Daha önce Karabük Üniversitesi 'nde görev yapan Karakoç hakkında üniversite resmi internet adresinde şu bilgilere yer verildi:

KURUM BİLGİLERİ

Birim

Tıp Fakültesi

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri

Ana Bilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon