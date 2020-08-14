Prof. Dr. Mehmet Karakoç kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Mehmet Karakoç kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç atandı. Bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Mehmet Karakoç kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Mehmet Karakoç kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Mehmet Karakoç kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç nereli? İşte detaylar...
PROF. DR. MEHMET KARAKOÇ KİMDİR?
Dicle Üniversitesi yeni Rektörü Mehmet Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı hocalarından olan Karakoç, daha önce Karabük Üniversitesi'nde görev yapmıştır.
Daha önce Karabük Üniversitesi 'nde görev yapan Karakoç hakkında üniversite resmi internet adresinde şu bilgilere yer verildi:
KURUM BİLGİLERİ
Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Dahili Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
YENİ ATANAN REKTÖRLER KİMLER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.