Prof. Dr. Meryem Tuncel kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Meryem Tuncel kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Meryem Tuncel'in hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Meryem Tuncel kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. MERYEM TUNCEL KİMDİR?

Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, alınan bu kararla birlikte geçmişte mezuniyet sevinci yaşadığı Çukurova Üniversitesi'nin rektörü olarak atandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak adım atan Meryem Tuncel, okulunu 'yıldız öğrenci' olarak bitirdi. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen büyük cesareti ve azmi ile ABD'ye giden Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD'nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznine sahip oldu. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi. Türk gelenek ve göreneklerinden yaşamı boyunca taviz vermediğini kaydeden Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünün sahibi oldu.