Prof. Dr. Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş kimdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamalarının ardından Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ KİMDİR?

Fahrettin Göktaş, 1963 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamlayan Göktaş, 1986 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1987 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Göktaş, 1989 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans yaptı. 1992-1995 yılları arasında İngiltere Bristol Üniversitesinde Nükleer Reaksiyon Kinetiği alanında doktorasını tamamladı. 1995 yılında ABD Argon National Laboratuvarında çalışma konusu ile ilgili araştırmalar yaptı.

Diğer görevleri ise sırayla şu şekilde:

1996 yılında Doçent

2001 yılında da profesörlük

1996-2011 yılları arasında Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı,

2001-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi Bilgi kaynakları ve Kütüphane koordinatörlüğü,

2005-2011 yılları arasında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi görevleri

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne profesör

2010-2013 Yılları arasında Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapmıştır.

2014-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim müfredatlarının yazımı projesinde TÜBİTAK Başkan Danışmanı

TÜBİTAK'ta Akademik Danışmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim ve Özel Yetenekliler projelerinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ ayrıca Üniversitelerarası Kurul (UAK) Denklik Komisyonu üyesi, İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı ve UAK Başkan Danışmanı

Çok iyi derecede İngilizce bilen Göktaş, evli ve üç çocuk babasıdır.