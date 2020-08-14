14 Ağustos koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre: 24 saatte vaka sayısı 244.392'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.891 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...

14 AĞUSTOS KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Günlük vaka sayısı henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda haberimize eklenecektir.