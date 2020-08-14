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Başkan Erdoğan "ilk cevabı aldılar" demişti! Yunan gemisi kaçtı...

Son dakika haberine göre; Başkan ’ın “’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar” açıklamasının perde arkası ortaya çıktı. Doğu Akdeniz'de Türk fırkateyninin hamlesi sonrası bir Yunan savaş gemisi kaçtı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Başkan Erdoğan ilk cevabı aldılar demişti! Yunan gemisi kaçtı...

Edinilen bilgiye göre, önceki gün belirlenen alanda çalışmalarını sürdürürken Limnos isimli Yunan fırkateyni Oruç Reis'e yakından taciz girişiminde bulundu. Bunun üzerine Oruç Reis'e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi.



Kemalreis fırkateyninin keskin menavrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı. Yunan fırkateyni kaçarken iki gemi arasında küçük çaplı bir sürtüşme yaşandı. Limnos isimli fırkateyn bölgeden uzaklaşarak, bakım için tersaneye gitti.



Kemalreis'te ise görev icra etmesini engelleyecek herhangi bir hasar olmadığı ve görevini sürdürdüğü bildirildi. Yunan fırkateynin küçük çaplı hasardan sonra dün yine bölgeye geldiği ve ile yapılan ortak tatbikata da katıldığı öne sürüldü.

Hürriyet

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