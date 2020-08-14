Okullarda kademeli geçiş nasıl olacak? Önemli tarih 21 Eylül...

Bilim Kurulu'nun 'okulların en az bir ay daha açılmaması' yönündeki tavsiye kararının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik" dedi. Hürriyet'in haberine göre; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Bakan'ın açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi: "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması 'hibrit eğitim' modeline benziyor. Hibrit eğitim modeli hem dersleri yüz yüze işlemek hem de yüz yüze dışındaki eğitimlerden yararlanmak demek. Bunlar online da olabilir, asenkron dediğimiz video izletilmesi şeklinde de olabilir. Online derste görüntü olmadığı için çocuğun aktif katılıp katılmadığı belli olmuyor. Asenkron uygulamalarda da eğitimde şöyle bir sorun var, çocuğun izleyip izlemediği takip edilemiyor.