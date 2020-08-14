Son dakika: Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kahvehanelerde okey, tavla yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika: Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'ta kahvehaneler kapatılmış, geçtiğimiz haftalarda yeniden faaliyete geçmişti. Oyun oynama yasağı şartıyla açılan kahvehanelerde okey ve tavla gibi oyunların ne zaman oynanmaya başlanacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilen son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kahvehanelerde okey, tavla yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

KAHVELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehanelerde okey ve tavla gibi oyunlar için getirilen yasağın ne zaman kalkacağı henüz bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.