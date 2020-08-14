AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detaylar paylaşıldı. YKS tercih sonucuna göre ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler yeni kayıt tarihlerini araştırıyor. Yayımlanan akademik takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, açıköğretim yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman? İşte cevaplar...

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:

YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020

Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020

Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020

Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020