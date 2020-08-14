Açıköğretim yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman?
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF akademik takvim yayımlandı. AÖF'e ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler ile kayıt yenileme yapacak öğrenciler, kayıt tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden detaylar paylaşıldı. Peki, açıköğretim yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...
AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detaylar paylaşıldı. YKS tercih sonucuna göre ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler yeni kayıt tarihlerini araştırıyor. Yayımlanan akademik takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, açıköğretim yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman? İşte cevaplar...
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:
YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020
Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020
Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020
Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021