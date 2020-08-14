14 Ağustos 2020, Cuma
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Zonguldak'ta denizde mühimmat bulundu

'ta, denizde zırh delici bulundu. Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 10 metre derinlikte bulunan mühimmatın, 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Zonguldak'ta denizde mühimmat bulundu

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Liman arkası mevkisinde denize giren vatandaşlar, denizde mühimmat olduğuna dair ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, yaptıkları incelemede, mühimmatın zırh delici olduğunu belirledi.

Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 10 metre derinlikte bulunan mühimmatın, 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edildi.

Denizden çıkarılan mühimmatın, kontrollü şekilde imha edileceği öğrenildi.

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