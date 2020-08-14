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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak

İbrahim , 'nin, halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, ", Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacak. Onların acınası politikaları caydırmayacak, sadece adalete, özgürlüğe ve asalete inananlara güç verecektir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek.

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