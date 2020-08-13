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Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün: Sınavlara başvurularda adaylardan HES Kodu bilgisi istenecek

Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden Kodu bilgisi istenecektir." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: ÖSYM Başkanı Aygün: Sınavlara başvurularda adaylardan HES Kodu bilgisi istenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.

ÖSYM son dakika açıklaması: Sınavlarda HES kodu alınacak! HES kodu nasıl alınır? İşte bilgiler... ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLAMASI: SINAVLARDA HES KODU ALINACAK! HES KODU NASIL ALINIR? İŞTE BİLGİLER...

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