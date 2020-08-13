ÖSYM son dakika açıklaması: Sınavlarda HES kodu alınacak! HES kodu nasıl alınır? İşte bilgiler...
HES kodu nasıl alınır? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi. Sınava girecek vatandaşlar HES kodunun nasıl alacağını araştırmaya başladı. Peki, Sınavlarda HES kodu alınacak! HES kodu nasıl alınır? Merak edilen detaylar haberimizde...
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün son dakika açıklamasına göre artık sınava girecek adaylar HES kodu alacak. Sağlık Bakanlığı tarafından uzun süredir bilgilendirmesi yapılan Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alınabiliyor. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte bilgiler...
HES kodu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Seyahat sürecinde kullanılan kod ile ilgili yeni bir açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.' dedi. Sınav başvurusu yapacak adayların başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek. HES kodu, Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek alınabiliyor.
HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.
HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.