Son dakika: AÖF yaz okulu 2020 online mı olacak? Anadolu Üniversite AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
Son dakika haberi... AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Mezun olabilmek için AÖF yaz okulu sınavına katılmaya hazırlanan öğrenciler, sınavın detaylarını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Konu ile ilgili detayları ahaber.com.tr'de derledik. Peki, AÖF yaz okulu 2020 online mı olacak? Anadolu Üniversite AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
Son dakika... AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavının detayları açıklandı. 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında kayıtları tamamlanan yaz okulu sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu 2020 online mı olacak? Anadolu Üniversite AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte cevaplar...
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?
Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?
Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirilebilmektedir.
NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?
Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:
YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020
Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020
Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020
Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021