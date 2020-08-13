Son dakika: AÖF yaz okulu 2020 online mı olacak? Anadolu Üniversite AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Son dakika... AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavının detayları açıklandı. 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında kayıtları tamamlanan yaz okulu sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu 2020 online mı olacak? Anadolu Üniversite AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte cevaplar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.