Son dakika: MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz" denildi.