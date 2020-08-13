13 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 /’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz" denildi.

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