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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

Son dakika... Başkan Erdoğan, Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

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Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KRİTİK KONU: DOĞU AKDENİZ

Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Ayrıca görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek! Masada Doğu Akdeniz var SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL VE AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE GÖRÜŞECEK! MASADA DOĞU AKDENİZ VAR
Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek! Masada Doğu Akdeniz var

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