Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Son dakika... Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.
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Ayrıca görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
KRİTİK KONU: DOĞU AKDENİZ
Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Ayrıca görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.
Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.