Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KRİTİK KONU: DOĞU AKDENİZ

Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Ayrıca görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.



Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.