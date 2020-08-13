MEB takvimi: LGS 1. nakiller ne zaman bitiyor? 2020 LGS lise 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 1. nakiller ne zaman bitiyor? 2020-2021 eğitim dönemi için liseye yerleştirmede nakil işlemleri devam ediyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler 1. nakil döneminde tercih bildiriminde bulunuyorlar. Tercihlerin bitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, LGS 1. nakiller ne zaman bitiyor? LGS lise 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS nakil takvimi...
LGS'de ikinci tercih dönemi devam ediyor. Lise 2. tercihleri olarak bilinen LGS 1. nakil yerleştirme işlemleri 10 Ağustos'ta başladı. Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 1. nakiller ne zaman bitiyor? 2020 LGS lise 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
LGS 1. NAKİLLER NE ZAMAN BİTİYOR?
LGS1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
LGS 2. NAKİLLER NE ZAMAN?
İkinci nakil tercihleri ise 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.