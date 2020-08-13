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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere: 'Okulumdan oluyorum' diyerek uyarın

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların önce uzaktan eğitim ile açılacağını, yüz yüze eğitimin de 21 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, "Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.

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Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere: 'Okulumdan oluyorum' diyerek uyarın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de.

Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.

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