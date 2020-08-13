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MEB Bakanı son dakika açıklama: 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...
Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen okullarda yeni dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda ara tatil, yarıyıl tatili, okulların kapanış tarihi de olmak üzere 2020-2021 takvimini açıklamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılış tarihinde erteleme olup olmayacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk yaptığı son dakika açıklaması ile merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Okullarda uzaktan eğitim mi olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 09:39
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