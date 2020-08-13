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Haberler Galeri MEB Bakanı son dakika açıklama: 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

MEB Bakanı son dakika açıklama: 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen okullarda yeni dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda ara tatil, yarıyıl tatili, okulların kapanış tarihi de olmak üzere 2020-2021 takvimini açıklamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılış tarihinde erteleme olup olmayacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk yaptığı son dakika açıklaması ile merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Okullarda uzaktan eğitim mi olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 09:39
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MEB Bakanı son dakika açıklama: 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni dönemin hangi tarihte başlayacağını merak eden öğrenciler ve velileri heyecan içinde 'Okullar ne zaman açılacak' sorusuna yanıt arıyordu. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama sonrası detaylar belli oldu. Peki, 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Okullarda uzaktan eğitim mi olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB Bakanı son dakika açıklama: 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

31 Ağustos 2020 tarihinde okullar uzaktan eğitim ile açılacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerinde 21 Eylül'de sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

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MEB Bakanı son dakika açıklama: 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." dedi.

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MEB Bakanı son dakika açıklama: 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitimcilerin sınıflarındaki her bir öğrencinin gözünün içine bakıp derse öyle başladığını ifade eden Bakan Selçuk, bunun böyle devam etmesi ve okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet ederek, "okulları birlikte açacağız" dediklerini ve bu sorumluluğu paylaşmak istediklerini belirtti.

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MEB Bakanı son dakika açıklama: 31 Ağustos okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim...

Bu süreçte Bakanlık olarak okulların sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştıklarını, hazırlıkları ve standartları da tamamladıklarını anlatan Selçuk, uzun süreden beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptıkları görüşmeler neticesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına nasıl başlanacağıyla ilgili kararları olgunlaştırdıklarını söyledi.