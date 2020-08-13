Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Fantastik türünü sevenlerden tam not alan film, izleyicilere aksiyon dolu saatler yaşatacak. Peki, Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yeni ortaya çıkan korkunç bir düşmanın masum insanları tehdit etmesi üzerine Herkül ve korkusuz savaşçıları bir araya gelerek ordularını toplar ve bütün engellere karşı büyük bir savaşa hazırlanırlar. Herkül (Dwayne Johnson), geçmişiyle yüzleşmek ve düşmanlarını alt etmek için sabırlı olmalıdır.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI

Dwayne Johnson

Rufus Sewell

Aksel Hennie

Ingrid Bolsø Berdal

Ian McShane

Joseph Fiennes

John Hurt

Irina Shayk

13 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW ANA HABER

20.00 HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

23.45 BÜYÜLÜ KAYA