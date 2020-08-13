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Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi bu akşam ekranlarında olacak. Fantastik türünü sevenlerden tam not alan film, izleyicilere aksiyon dolu saatler yaşatacak. Peki, Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Fantastik türünü sevenlerden tam not alan film, izleyicilere aksiyon dolu saatler yaşatacak. Peki, Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yeni ortaya çıkan korkunç bir düşmanın masum insanları tehdit etmesi üzerine Herkül ve korkusuz savaşçıları bir araya gelerek ordularını toplar ve bütün engellere karşı büyük bir savaşa hazırlanırlar. Herkül (Dwayne Johnson), geçmişiyle yüzleşmek ve düşmanlarını alt etmek için sabırlı olmalıdır.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI

Dwayne Johnson
Rufus Sewell
Aksel Hennie
Ingrid Bolsø Berdal
Ian McShane
Joseph Fiennes
John Hurt
Irina Shayk

13 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW ANA HABER

20.00 HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

23.45 BÜYÜLÜ KAYA

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