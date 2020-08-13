Son dakika: 65 yaş üstü düğün yasağı var mı? 65 yaşa düğün yasağı olacak mı?

65 yaş üstü düğün yasağı var mı? 65 yaşa düğün yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkış süresi normalleşme sürecinde esnetildi. Güncel vaka sayılarındaki artış nedeniyle özellikle artışa neden olan bazı illerde 65 yaş üstü için yeni önlemler alınmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü düğün yasağı var mı? 65 yaşa düğün yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

65 YAŞ ÜSTÜ DÜĞÜNE GİDEBİLİR Mİ?

65 yaş üstü vatandaşlar yüksek risk grubunda yer aldığı için vaka sayısının belirgin şekilde arttığı bazı illerde yeni önlemler alınmaya başladı.

Gaziantep Valiliği'nin aldığı yeni kararlara göre 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı yasaklandı. Evlenen çiftlerin birinci derece akrabaları dışında yer alan 65 yaş üstü kişiler düğünlere gidemeyecek.