Son dakika: 65 yaş üstü düğün yasağı var mı? 65 yaşa düğün yasağı olacak mı?
65 yaş üstü düğün yasağı var mı? Koronavirüs sürecinde düğünlere uygulanan geçici yasak normalleşme süreci sonrasında kaldırılmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlar salgın sırasında en riskli grup arasında yer alıyor. Son bir kaç gündür vaka sayısının artması sonrasında yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, 65 yaş üstü düğün yasağı var mı? 65 yaşa düğün yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
65 yaş üstü düğün yasağı var mı? 65 yaşa düğün yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkış süresi normalleşme sürecinde esnetildi. Güncel vaka sayılarındaki artış nedeniyle özellikle artışa neden olan bazı illerde 65 yaş üstü için yeni önlemler alınmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü düğün yasağı var mı? 65 yaşa düğün yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
65 YAŞ ÜSTÜ DÜĞÜNE GİDEBİLİR Mİ?
65 yaş üstü vatandaşlar yüksek risk grubunda yer aldığı için vaka sayısının belirgin şekilde arttığı bazı illerde yeni önlemler alınmaya başladı.
Gaziantep Valiliği'nin aldığı yeni kararlara göre 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı yasaklandı. Evlenen çiftlerin birinci derece akrabaları dışında yer alan 65 yaş üstü kişiler düğünlere gidemeyecek.
Vali Davut Gül, 65 yaş üstü için alınan yeni kararları sosyal medya üzerinden şu şekilde duyurdu;
"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır.
Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."