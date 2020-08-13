Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir! Şebnem Bursalı'dan flaş açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken son dakika kulis bilgilerini paylaştı.

Bursalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Akil isimler dediğimiz eski genel başkanlar bile devreye girdiler ama baktığınızda her iki taraf arasında da yürütülen diplomaside bir sonuç alınmadığını görüyoruz. Bugün gelinen noktada, Ankara kulislerine baktığınızda Muharrem İnce'nin bir süredir doğrudan partileşmeye, parti kurmaya yönelik çalışmalar yaptığı konuşuluyordu. Ama daha sonra bunu daha doğru bir hareketle önce Türkiye'ye geneline yayılacak bir hareket şeklinde başlayıp ve öncelikle partililerle ve milletle buluşmalarla başlayıp, ardından bunun partileşmeye doğru gideceğiyle ilgili kendisine verilen ve oluşturduğu ekibin yaptığı değerlendirmeler sonucu bunun tercih edildiği ortaya çıkıyor.

İNCE'NİN SÖZLERİ BİLİNENLERİN TEKRARIYDI!

Peki, bugün yapılan açıklamalar bizleri şaşırttı mı? Aslında çok şaşırtmadı. Muharrem İnce'nin sözleri aslında bilinenlerin tekrarıydı. Şöyle eleştiriler de yapılıyor; 'Günlerdir beklenen bir konuşma bu, günlerdir beklenen açıklamalara biraz daha dolu dolu ve daha somut açıklamalar yapması bekleniyordu Muharrem İnce'nin. Ama açıklamaların bilinenlerin tekrarı olduğu şeklinde bir yaklaşım var. Bunun ötesinde elbette çok önemli değerlendirmeler ve bunu CHP'nin içinden bir ismin, Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir ismin yapıyor olması tabii ki çok manidar, anlamlı.

MUHARREM İNCE'NİN AÇIKLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Nedir bu açıklamaların altı çizilesi noktaları? Diyecek olursak, bir kere öncelikle Muharrem İnce'nin 'tek adam' ifadesi ve aynı zamanda 'tek adam yönetimi' şeklindeki ifadeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle Başkan Erdoğan'a yönelik 'tek adam yönetimi' şeklindeki ifadelerinin aslında bir ayna tutulması, kendisine ayna tutulması şeklinde algılayabiliyoruz. Biliyorsunuz tırnak içinde söylüyorum, bugün Muharrem İnce de atıfta bulundu ama 'yandaş medya' olarak adlandırdığı kesimlere yönelik eleştirilerde aslında bizim yaptığımız eleştirilerin bir tekrarını yaptı diyebiliriz Muharrem İnce'nin. Biz ne diyorduk? Biz de diyorduk ki; 'tek adam yönetimi artık hakim, kurultay iradesini tanımıyor sayın Kılıçdaroğlu' diyorduk. Bu da yine CHP'nin alışılagelmiş geleneklerine ve genetiğine aykırı bir yönetim olduğunu söylüyorduk. Kendisi de aynı noktalardan hareketle bugün geldiği noktanın nereden geldiğini anlatırken zaten bu kısımların da altını çizmiş olduk.

İNCE CHP'DEN İHRAÇ EDİLEBİLİR

Bizimle aynı söylemlerin karşılığını bulmuş oldu Muharrem İnce. Evet, bugünkü açıklamalar çok sürpriz değil ama Muharrem İnce'nin tarafından değerlendirilmiş olması anlamlı. Bundan sonra da artık bunun her gün bir kar topu gibi büyüyerek devam edeceğinin beklendiğini de söyleyelim. Ama tabii bu arada bir yol kazası olup da Muharrem İnce'nin partiden ihracına kadar gider mi bu eylem birliği, nasıl olur? diye soracak olursanız da açıkçası bugünkü açıklamalar genel itibariyle yazılı açıklama şeklinde genel merkezden bir cevap buldu ama bundan sonra izleyen günlerde, yapacağı açıklamalar ve 4 Eylül itibariyle Sivas'tan başlayacağı o Türkiye ziyaretlerinde de yapacağı konuşmalar sonrasında bir disiplin suçu şeklinde değerlendirilip CHP'den ihracı da göze aldığı şeklindeki son kulis bilgilerini de buradan aktaralım. Haftaya Pazartesi CHP'nin MYK Toplantısı yapılacak ve bu MYK Toplantısı'nda da bu konunun gündeme alınıp, söylediği sözlerden ötürü de tedbirli olarak disipline verilmesi de son dakika kulis bilgilerini de aktaralım.