12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 20 terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesinde operasyonları devam ediyor. 'ndan yapılan açıklamada, 20 teröristin gözaltına alındığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 20 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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