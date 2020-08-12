12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ''Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor'' iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan açıklama

''Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor'' iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ,  Sosyal medyada “’nin duvarları yıkılıyor” şeklindeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. İddiaların asılsız olduğunu kaydeden Ersoy, ''Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
ABONE OL
''Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor'' iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır."

Galata Kulesi’nde izinsiz yapılan bölümler kaldırılıyor GALATA KULESİ'NDE İZİNSİZ YAPILAN BÖLÜMLER KALDIRILIYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA