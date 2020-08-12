''Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor'' iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sosyal medyada “Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor” şeklindeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. İddiaların asılsız olduğunu kaydeden Ersoy, ''Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır.'' ifadelerini kullandı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır."