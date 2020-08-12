12 Ağustos 2020, Çarşamba
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MSB'den flaş açıklama: 3 terörist etkisiz hale getirildi

 Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında  kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, ''Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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MSB'den flaş açıklama: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen bir PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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