Perseid meteor yağmuru 2020 saat kaçta, Türkiye'de görülecek mi? Perseid meteor yağmuru nerede izlenir?
Perseid meteor yağmuru 2020 saat kaçta, Türkiye'de görülecek mi? Gökyüzünde şöleni izlemek isteyenler perseid meteor yağmurunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Herkesin merakla beklediği Perseid meteor yağmuru ülkemizden de izlenebilecek. Peki, Perseid meteor yağmuru 2020 saat kaçta, Türkiye'de görülecek mi? Perseid meteor yağmuru nerede izlenir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Perseid meteor yağmuru 2020 saat kaçta, Türkiye'de görülecek mi? Perseid meteor yağmuru nerede izlenir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gökyüzünde yaşanan görsel şöleni izlemek isteyenler Perseid meteor yağmurunun olmasını bekliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru 2020 saat kaçta, Türkiye'de görülecek mi? Perseid meteor yağmuru nerede izlenir? Merak edilen detaylar haberimizde...
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Perseid meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmuru başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.
METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENİYOR MU?
Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde yağmur daha net görünür.
METEOR YAĞMURU NEDİR?
Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.
Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.
Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan, dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.
Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü verir.