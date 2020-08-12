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Haberler Galeri MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı?

MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs pandemisi sonrası okullarda yeni dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yeni döneme ilişkin takvim açıklanmıştı. Salgının seyrine göre yeniden değerlendirileceği açıklanan okulların açılış takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Okulların açılış durumuyla ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 10:10
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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okullar ertelendi mi? Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeni dönem için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim takvimi 81 ile gönderilen genelge ile belli olmuştu. Koronavirüs vaka sayılarına bağlantılı olarak okulların açılış takviminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. MEB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı?

OKULLAR ERTELEDİ Mİ? TARİH DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.