ANA SAYFA
MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı?
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs pandemisi sonrası okullarda yeni dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yeni döneme ilişkin takvim açıklanmıştı. Salgının seyrine göre yeniden değerlendirileceği açıklanan okulların açılış takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Okulların açılış durumuyla ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 10:10
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11