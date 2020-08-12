Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okullar ertelendi mi? Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeni dönem için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim takvimi 81 ile gönderilen genelge ile belli olmuştu. Koronavirüs vaka sayılarına bağlantılı olarak okulların açılış takviminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. MEB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise Eylül'de açılacak mı? İşte merak edilenler...