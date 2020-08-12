HDP'de skandalların biri bitiyor biri başlıyor! Cinsel tacize uğrayan kadına partililerden baskı!

HDP'de kadına şiddet ve cinsel istismar skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşini feci şekilde dövdükten sonra, hastaneye gitmesini engellemesi ile başlayan skandallar zinciri, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışması sırasında bir üyeye sadistçe tecavüz etmesi ile sürmüştü.

Dün HDP'den bir skandal tecavüz haberi daha geldi. HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

ŞİKAYETTE BULUNMAMASI İÇİN BASKI!

HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda parti çalışmalarına katılan bir kadın, cinsel tacize uğradığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. HDP İlçe Başkanlığı'nda yönetici olan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A.'nın parti binası içinde ve çalışmalar sırasında kendisine sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunduğunu öne süren kadın, şikayette bulunmaması için partililerin kendisine baskı yaptığını iddia etti.

Sosyal medyaya da yansıyan cinsel taciz olayıyla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın içeriği ile ilgili gizlilik kararı verildiği öğrenildi. Savcılığın soruşturmayı titizlikle yürüttüğü, HDP ilçe yöneticileriyle ilgili cinsel taciz iddiasının tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.