HDP'den bir skandal daha! 5 parti yöneticisine 'cinsel taciz' soruşturması

HDP'DEKİ SKANDALLARIN SONU GELMİYOR

HDP'li yöneticiler ve milletvekillerinin skandalları bitmek bilmiyor. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, Ankara'daki evinde eşini feci şekilde dövmüştü. Işık, eşinin hastaneye gitmesini engellemiş, yardım isteyememesi için de telefonunu zorla almıştı. Işık, acı içindeki kadının ağrılarının dayanılmaz bir hal alması sonrası eşinin durumu anlatmaması şartı ile evinden çok uzakta bir özel hastaneye götürmüştü.

Mensur Işık'ın öğretmen eşi yaşadığı kabus anlarını anlatarak şikayetçi olmuştu. Işık'ın baskıları sonrası mağdur kadın bir gün sonra ifadesini değiştirmişti. Işık'ın kadına şiddet ile ilgili TBMM'de önerge vermesi de dikkat çekmişti.