HDP'den bir skandal daha! 5 parti yöneticisine 'cinsel taciz' soruşturması
HDP'de kadına şiddet ve cinsel istismar skandalları bitmek bilmiyor. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşini feci şekilde dövdükten sonra, hastaneye gitmesini engellemesi ile başlayan skandallar zinciri, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışması sırasında bir üyeye sadistçe tecavüz etmesi ile sürmüştü. Bugün HDP'den bir skandal tecavüz haberi daha geldi. HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Cizre HDP İlçe Başkanlığı'nda bir kadın, parti çalışmaları sırasında tanıştığı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kadının şikayeti üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
HDP'DEKİ SKANDALLARIN SONU GELMİYOR
HDP'li yöneticiler ve milletvekillerinin skandalları bitmek bilmiyor. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, Ankara'daki evinde eşini feci şekilde dövmüştü. Işık, eşinin hastaneye gitmesini engellemiş, yardım isteyememesi için de telefonunu zorla almıştı. Işık, acı içindeki kadının ağrılarının dayanılmaz bir hal alması sonrası eşinin durumu anlatmaması şartı ile evinden çok uzakta bir özel hastaneye götürmüştü.
Mensur Işık'ın öğretmen eşi yaşadığı kabus anlarını anlatarak şikayetçi olmuştu. Işık'ın baskıları sonrası mağdur kadın bir gün sonra ifadesini değiştirmişti. Işık'ın kadına şiddet ile ilgili TBMM'de önerge vermesi de dikkat çekmişti.
TÜRKİYE HDP'Lİ VEKİLİN TECAVÜZ REZALETİ İLE SARSILDI
Mensur Işık'ın eşini feci şekilde darp etmesinin şoku henüz geçmeden HDP'de bir skandal daha patlak verdi. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışması için ikna ettiği D.K.'yı Midyat'ta bir eve götüren Çelik, kahvesine hap atarak bayılttığı kadına tecavüz etti.
Kadın şikayetçi olmak istediğinde ise Tuma Çelik, "Eğer bu durum duyulursa ben vekilim, benim dokunulmazlığım var, olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa'da yaşarım, yöre halkı benim için erkektir bir zamparalık yaptı derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız" sözleri ile olayın duyulmasını engellemek istedi.
Kadının dirayetli duruşu ile ortaya çıkan skandal sonrası HDP'den talep gelmemesine rağmen, Çelik istifa ettiğini duyurdu. HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke düzenlendi. Çelik'in vekilliği de düşürüldü. HDP gelişmelerin ardından partiden ihraç ettiğini açıkladı.