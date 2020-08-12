12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'yalan belge' uyarısı: İtibar etmeyiniz

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler sosyal medyayada yayınlanan 'yalan belge'lerle ilgili, "Resmi kaynaklar harici söylentilere ve itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'yalan belge' uyarısı: İtibar etmeyiniz

İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından 'yalan belge' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Biz, yalanlamaktan yorulduk, birileri, ısrarla, birkaç günde bir yalan belge üretmekten yorulmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, resmi kaynaklar harici söylentiler ve sahte belgelere itibar etmeyiniz. Lütfen." ifadelerine yer verildi.

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