Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'yalan belge' uyarısı: İtibar etmeyiniz
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler sosyal medyayada yayınlanan 'yalan belge'lerle ilgili, "Resmi kaynaklar harici söylentilere ve sahte belgelere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
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İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından 'yalan belge' açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Biz, yalanlamaktan yorulduk, birileri, ısrarla, birkaç günde bir yalan belge üretmekten yorulmadı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, resmi kaynaklar harici söylentiler ve sahte belgelere itibar etmeyiniz. Lütfen." ifadelerine yer verildi.
Biz, yalanlamaktan yorulduk,— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 12, 2020
Birileri, ısrarla, birkaç günde bir
YALAN BELGE üretmekten yorulmadı.
Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için,
RESMİ KAYNAKLAR harici
SÖYLENTİLER ve
SAHTE BELGELERE
İTİBAR ETMEYİNİZ
Lütfen pic.twitter.com/sVt1jGDRCd