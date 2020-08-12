Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'yalan belge' uyarısı: İtibar etmeyiniz

İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından 'yalan belge' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Biz, yalanlamaktan yorulduk, birileri, ısrarla, birkaç günde bir yalan belge üretmekten yorulmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, resmi kaynaklar harici söylentiler ve sahte belgelere itibar etmeyiniz. Lütfen." ifadelerine yer verildi.