11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Lübnan'a bir yardım daha! Tıbbi malzeme ve AFAD personelini taşıyan yardım uçağı gönderildi

Türkiye'den Lübnan'a bir yardım daha! Tıbbi malzeme ve AFAD personelini taşıyan yardım uçağı gönderildi

Son dakika haberi... Milli , geçen hafta şiddetli patlamanın meydana geldiği 'a, tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Yönetimi () Başkanlığı personelini taşıyan ikinci uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan kalkış yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2020
ABONE OL
Türkiye'den Lübnan'a bir yardım daha! Tıbbi malzeme ve AFAD personelini taşıyan yardım uçağı gönderildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ''Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD Başkanlık personelini ulaştıracak olan TSK'ya ait A400M tipi uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkış yaptı.'' ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, malzemelerin uçağa yüklenme anına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Lübnan resmi ajansı: İsrail sınırı ihlal etti! Fosfor bombası kullandı LÜBNAN RESMİ AJANSI: İSRAİL SINIRI İHLAL ETTİ! FOSFOR BOMBASI KULLANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA