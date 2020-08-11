Türkiye'den Lübnan'a bir yardım daha! Tıbbi malzeme ve AFAD personelini taşıyan yardım uçağı gönderildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, geçen hafta şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a, tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personelini taşıyan ikinci uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan kalkış yaptı.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, ''Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD Başkanlık personelini ulaştıracak olan TSK'ya ait A400M tipi uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkış yaptı.'' ifadeleri yer aldı.
Paylaşımda, malzemelerin uçağa yüklenme anına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Ülkemizin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile @AFADBaskanlik personeli TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak. #MSB #TSK pic.twitter.com/itJstp3UyX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020