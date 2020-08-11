Son dakika: Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberine göre Hatay'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan Bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilen İskenderun, Belen, Erzinve Dörtyol ilçelerindeki ikamet adreslerinde yapılan operasyon sonucu şüpheliler B.A., B.G., M.Y. ve N.U. yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Alınan Bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilen İskenderun, Belen, Erzinve Dörtyol ilçelerindeki ikamet adreslerinde yapılan operasyon sonucu şüpheliler B.A., B.G., M.Y. ve N.U. yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan B.A., B.G., M.Y. ve N.U.'nun emniyetteki işlerinin sürdüğü ifade edildi.