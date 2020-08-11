11 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberine göre 'da / silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2020
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Son dakika: Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Alınan Bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilen İskenderun, Belen, Erzinve Dörtyol ilçelerindeki ikamet adreslerinde yapılan operasyon sonucu şüpheliler B.A., B.G., M.Y. ve N.U. yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan B.A., B.G., M.Y. ve N.U.'nun emniyetteki işlerinin sürdüğü ifade edildi.

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