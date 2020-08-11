11 Ağustos 2020, Salı
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MSB'den flaş açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

, 'nin mîsâkının Mavi Vatan olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız .'' ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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MSB'den flaş açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." açıklaması yapıldı.

MSB bu video ile duyurdu: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır MSB BU VİDEO İLE DUYURDU: MÎSÂKIMIZ MAVİ VATANIMIZDIR

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır."

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının helikopterden çekilen görüntüleri de yer aldı.

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