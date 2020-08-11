AÖL'den öğrencilere müjde! AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıt yenileme ne zaman?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. MEB AÖL tarafından 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavının soru ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sınav sonuçları ve kayıt yenileme tarihleri yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı ahaber.com.tr'de. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıt yenileme ne zaman? İşte son gelişmeler...
AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler için 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilen 2. dönem sınavının soru ve cevapları yayımlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Binlerce öğrenci sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. AÖL iş takvimine göre, sonuçların açıklanması için kısa bir süre kaldı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise kayıt yenileme ne zaman? İşte cevaplar...
AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. dönem sınavlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aşağıdaki linkler üzerinden erişime açıldı.
AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?
Koronavirüs salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesi'nin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.
Öğrencilerin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerden;
Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecek.
Kredi verilecek öğrencilerin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.
Öğrencilerin kayıtları otomatik olarak bakanlık tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacak.
Öğrencilerin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacak. Öğrenciler seçilen bu derslerden başarılı sayılacak.
Bu işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından eylül ayı içerisinde tamamlanacak.
2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.