AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Koronavirüs salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesi'nin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecek.

Kredi verilecek öğrencilerin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerin kayıtları otomatik olarak bakanlık tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacak.

Öğrencilerin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacak. Öğrenciler seçilen bu derslerden başarılı sayılacak.

Bu işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından eylül ayı içerisinde tamamlanacak.