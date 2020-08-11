CHP'li İBB'den Galata Kulesi engeli!





"GALATA KUŞLARIN YUVASI OLMAYA DEVAM EDECEK"



Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vakıf medeniyetinin, her tür canlıyı korumak ve yaşatmak için var olduğu hatırlatılmıştı.

"Bin yıllık vakıf medeniyetimizin kurumsal varisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ezelden vakıf olduğumuz bu misyonla hareket etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel yer verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek."