11 Ağustos 2020, Salı
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İstanbul'da Filyasyon Kurulları Toplantısı yapıldı

Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı()'ta gerçekleştirilen İstanbul İl ve toplantısına başkanlık etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2020
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İstanbul'da Filyasyon Kurulları Toplantısı yapıldı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısındayız.

Covid-19 PCR testi pozitif olan ve bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi-ortamı paylaşanların kendisini 14 gün izole etmesi gerekiyor.

Filyasyon ekiplerimiz bu süreci birebir takip ediyor." ifadelerini kullandı.

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