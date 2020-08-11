İstanbul'da Filyasyon Kurulları Toplantısı yapıldı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısındayız.

Covid-19 PCR testi pozitif olan ve bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi-ortamı paylaşanların kendisini 14 gün izole etmesi gerekiyor.

Filyasyon ekiplerimiz bu süreci birebir takip ediyor." ifadelerini kullandı.