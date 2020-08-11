İstanbul'da Filyasyon Kurulları Toplantısı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ta gerçekleştirilen İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurullar�� toplantısına başkanlık etti.
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısındayız.
Covid-19 PCR testi pozitif olan ve bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi-ortamı paylaşanların kendisini 14 gün izole etmesi gerekiyor.
Filyasyon ekiplerimiz bu süreci birebir takip ediyor." ifadelerini kullandı.