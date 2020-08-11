11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı...

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı...

Son dakika haberine göre; 'da bir apartmanın teras katında yapılan mangal sonrası mangaldaki alevler piknik tüplerinin üzerine düştü. Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüpleri bomba gibi patlarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
ABONE OL
Diyarbakır'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı...

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Erban Yaşam Kent 1 sitesinde meydana geldi. Sitede bulunan bir blokun en son katındaki teras katında iddiaya göre burada oturan ikamet sahibi evin terasında mangal yaptı.

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı...

Mangal sırasında kömürden oluşan közler küçük parçalar halinde tezgahın altındaki küçük piknik tüplerinin üzerine düştü.

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı...

Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüplerinden biri patlarken daha sonra oluşan yangın sırasında diğer bir piknik tüpü bomba gibi patladı.

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı...

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı...

Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı...

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan patlamada şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA