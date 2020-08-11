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Başkan Erdoğan, Ceyhun Bayramov ile Zakir Hasanov’u kabul etti

Başkan , ile ’u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kritik görüşmede Dışişleri Bakanı Mevüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Başkan Erdoğan, Ceyhun Bayramov ile Zakir Hasanov’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Bakan Ceyhun Bayramov'un, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşananlar hakkında son durum ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermesi bekleniyor.

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Kritik görüşmede Dışişleri Bakanı Mevüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

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