Hakkari’de dev uyuşturucu operasyonu! 3 operasyonda 15 milyonluk uyuşturucu darbesi

AYZEK 4 KİLO 700 GRAMI YAKALADI



Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen ikinci operasyon ise dün yapıldı. Kargo aracılığı ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği şeklinde bilgiler alınması üzerine harekete geçildi.

Tespiti yapılan kargo aracında narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada tablo içerisine zulalanmış şekilde 4 kilo 700 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken haklarında gerekli tahkikata başlandı.







KADININ ÜSTÜNDEN 3 KİLO 100 GRAM EROİN ÇIKTI

Üçüncü operasyon ise yine dün gerçekleştirildi. Bir kadın şahsın hava yolu ile Ankara'ya uyuşturucu madde götüreceği şeklinde bilgiler alınması üzerine Selahaddin Eyyübi Havaalanı'nda narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada; 1 adet bavul içerisine zulalanmış vaziyette 3 kg 100 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli kadın hakkında da tahkikat başlatıldı.



(Nazif KARAMAN/SABAH)