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Hakkari’de dev uyuşturucu operasyonu! 3 operasyonda 15 milyonluk uyuşturucu darbesi

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Giriş: 11.08.2020 13:12
Güncelleme:11.08.2020 14:24
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen üç ayrı operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 89 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken haklarında tahkikat başlatıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın talimatlarıyla ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı önemli operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 89 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

81 KİLO 800 GRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI
Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ilk operasyon 'Şehit Burak Derya - Şehit Onur Ramazan Bayram Operasyonu adıyla düzenlendi.

Ekiplerce, "65 … …" plakalı bir araç durduruldu. Araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilmesi üzerine yapılan kontrollerde aracın yan bölmelerine zulalanmış vaziyette 56 kilo eroin, 25 kilo 800 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 81 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

AYZEK 4 KİLO 700 GRAMI YAKALADI

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen ikinci operasyon ise dün yapıldı. Kargo aracılığı ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği şeklinde bilgiler alınması üzerine harekete geçildi.
Tespiti yapılan kargo aracında narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada tablo içerisine zulalanmış şekilde 4 kilo 700 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken haklarında gerekli tahkikata başlandı.



KADININ ÜSTÜNDEN 3 KİLO 100 GRAM EROİN ÇIKTI

Üçüncü operasyon ise yine dün gerçekleştirildi. Bir kadın şahsın hava yolu ile Ankara'ya uyuşturucu madde götüreceği şeklinde bilgiler alınması üzerine Selahaddin Eyyübi Havaalanı'nda narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada; 1 adet bavul içerisine zulalanmış vaziyette 3 kg 100 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli kadın hakkında da tahkikat başlatıldı.

(Nazif KARAMAN/SABAH)

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