Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? İşte Eren Bülbül'ün hayatı

Eren Bülbül kimdir? Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, ölümünün 3'üncü yılında anılıyor. Erem Bülbül, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Peki, Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? İşte Eren Bülbül'ün hayat hikayesi...

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti. Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.