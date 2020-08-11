Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? İşte Eren Bülbül'ün hayatı
Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı? Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor. Eren Bülbül'ün kanı, bölgedeki operasyonlarını daha da yoğunlaştıran güvenlik güçleri sayesinde yerde kalmadı. Eren Bülbül'ün hayat hikayesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? İşte Eren Bülbül'ün hayatı...
Eren Bülbül kimdir? Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, ölümünün 3'üncü yılında anılıyor. Erem Bülbül, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Peki, Eren Bülbül kimdir, ne zaman öldü? İşte Eren Bülbül'ün hayat hikayesi...
EREN BÜLBÜL KİMDİR?
Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti. Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.
Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu. Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.
Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"
Şehit Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğarken ölmeden önce sosyal medyadaki fotoğrafları ve paylaşımları dikkati çekti.
Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.
Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.
EREN BÜLBÜL'ÜN KANI YERDE KALMADI
İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018'de güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda "Rodi" kod adlı terörist Levent Dayan da etkisiz hale getirildi.
"Zeynel" kod adlı Yakışır'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.
Yakışır'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yaptığı belirtilen, kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner de 22 Ağustos 2018'de, "Sorej" kod adını kullanan İran uyruklu teröristle Gümüşhane'de ölü ele geçirildi.
EREN BÜLBÜL'ÜN ADI SURİYE'DE YAŞAYACAK
Altın Küre Ulusları Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki Soran bölgesinde tadilatını üstlendikleri bir ilköğretim okulunu hizmete açtı.
12 sınıftan oluşan okula, "Şehit Eren Bülbül İlköğretim Okulu" adı verildi.
Türkiye sınıra yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan okulun açılışına Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, Altın Küre Derneği Başkanı Kadir Mahir Damatlar ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.
Kilis Vali Yardımcısı Sinan Niyazi ve Dernek Başkanı Damatlar açılışta yaptıkları konuşmada, Suriye'nin geleceğinde birlik beraberlik mesajı verdi.
Açılışta çocuklara hediyeler dağıtıldı.
Altın Küre Yardım Derneği Görevlisi Bahadır Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay önce Soran'da okulun tadilatına başladıklarını belirterek, "Ankara Yenimahalle bölgesinde Soran'ı kendimize kardeş ilçe olarak seçtik. 40 bin nüfusun olduğu Soran'da 12 sınıflık okul ve oyun parkının açılışını gerçekleştirdik." dedi.
Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adını, Soran'da tadilatını yaptıkları ilköğretim okuluna verdiklerini dile getiren Güngör, Eren'in Suriyeli yaşıtlarının aynı acıları yaşamamaları için gereken yardımları yapacaklarını belirtti.