11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Samsun'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Samsun'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Samsun'da, terör örgütü 'a yönelik operasyonda uyruklu 8 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
ABONE OL
Samsun'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

İkna edilen PYD-YPG’li örgüt mensubu teslim oldu İKNA EDİLEN PYD-YPG'Lİ ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA