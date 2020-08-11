Virüsle mücadelede önemli gelişme! Yeni tedbirler gelecek

Koronavirüs vaka sayılarının binin üzerine çıkmasıyla salgınla mücadele çalışmaları, yeni planlamalarla devam ediyor. Çalışmalar öncelikle Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları üzerinden sürdürülürken, Cumhurbaşkanlığı da sürece koordinasyon açısından dahil oluyor.

PANDEMİ HASTANELERİ

Buna göre ilgili bakanlıklar, geçen nisan ayında aldığı bir dizi önlemin benzerlerini, eylülün ikinci yarısından itibaren uygulamaya koyacak. Sağlık Bakanlığı, yeni strateji belirleyecek. Ankara'daki planlamanın benzeri, ülke geneline yayılacak. Yoğun bakımların ayrılması, koronavirüs hastanelerinin listesinin yayınlanması, personel görevlendirmesi planlamaları duyurulacak. İçişleri Bakanlığı'nın denetimleri de artarak devam edecek. Sahil bölgelerindeki tesislerde, lokantalar ve AVM'lerde denetimler sıklaştırılacak.

DAHA SIKI ÖNLEMLER

Hürriyet'in haberine göre; Yetkililer, "Kamusal presin arttığına şahit olacağız. Eylül 15'e kadar kontrollerle vatandaşın duyarlılığı arttırılmaya çalışacak. Ancak 15 Eylül'den sonra yeni kurallar gündeme gelebilir. Çünkü, herkes, işine ve okuluna dönmüş olacağı için, uyarıları daha ciddiye alacak. Toplum psikolojik açıdan o zaman hazır olacak" diyor.