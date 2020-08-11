Başkan Erdoğan şehit Eren Bülbül'ü unutmadı!

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında anılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından Eren Bülbül ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde... Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.