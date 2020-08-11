2020-2021 okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta mı açılacak?
2020-2021 okullar ne zaman açılacak? MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. ''Yarın gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır'' denildi. Veliler ve öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta mı açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta mı açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan son dakika açıklamasında, "Yarın gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır'' denildi. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta mı açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
10 Ağustos Kabine Toplantı'sının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ve detaylara yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.
Okulların açılış tarihi ve detayları şöyle;
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ'
Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.
'NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK'
Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.
31 AĞUSTOS'TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ'
Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla iligli tümüyle ilgili bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.
1 milyon 403 bin çocuğumuz sınava girdi, sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah 10'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10'u 5 geçe bizi arıyorlar. Bu çocuğun sonucu düştü diye. Sadece 1 çocukla ilgili bize bilgi geldi ve biz hemen tedbirimizi aldık.
Bu çocuklar sporda pazarda daha riskli durumdalar, okulda olduklarından daha az riskli durumdalar.
Ulusal düzeyde kararı bu şekilde veririz. Açılması yönünde arzumuz takibimiz var.
OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ 4 SENARYO
Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.
Birinci senaryo; okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?
İkinci senaryo; Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryo. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.
Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.
Üçüncü senaryo; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.
Dördüncü senaryo; Riskli olan 5 ilden söz ediliyor şimdi. Bu 5 ille hiçbir vaka olmayan illerin durumunu eşit koşullarda ele alamayız. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
'ÖZEL OKULLARIN TEMSİLCİLERİNİN TAMAMIYLA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ'
'Uzaktan eğitim süreci devam ederse, veliler için özel okul ücretlerinde indirim olabilir mi? Bununla ilgili kararınız var mı?' sorusu üzerine Bakan Selçuk, velilerin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararları ile ilgilendiklerini ama ticaret hukuku ile ilgili hususlara müdahil olmalarının doğru olmadığının altını çizdi.Selçuk, 'Özel okulların belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususunda, ki öyle bir konu söz konusu olursa, o zamanın konusu.' değerlendirmesinde bulundu.Velilere imzalatılması planlanan taahhütnameye ilişkin olarak Ziya Selçuk, görüşmelerin devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ile gereken tartışmaları, görüş alışverişlerini yaptıklarını ve gelecek hafta bu konularla ilgili sürekli netleştirilen açıklamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.