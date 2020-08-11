AK Parti'den İBB'nin Galata Kulesi skandalına sert tepki: Bu nasıl bir nefret!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarını engellemek için skandal bir hamle yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ileçalışmalara engel olmak isteyen ekipler bölgenin ve kulenin elektriklerini kesti. İBB'nin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.