İl dışı atama uzatıldı mı? 2020 MEB iller arası yer değiştirme atama sonuçları belli oldu mu?
İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 yılında öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos'ta gerçekleştirildi. MEB'in takvimine göre, atamaların 11 Ağustos'ta yapılacağı bildirilmişti. Konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, il dışı atama uzatıldı mı? 2020 MEB iller arası yer değiştirme atama sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...
İl dışı atama uzatıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Bakanlığın yayımladığı takvimde sonuçların 11 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuçların henüz açıklanmamış olması nedeniyle atamaların uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki, il dışı atama uzatıldı mı? 2020 MEB iller arası yer değiştirme atama sonuçları belli oldu mu? İşte cevaplar...
İL DIŞI TAYİNLER SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 6- 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?
Sonuçlara göre ataması yapılan öğretmenler 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Bu duyurunun "D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi,diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.