İl dışı atama uzatıldı mı? 2020 MEB iller arası yer değiştirme atama sonuçları belli oldu mu?

İl dışı atama uzatıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Bakanlığın yayımladığı takvimde sonuçların 11 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuçların henüz açıklanmamış olması nedeniyle atamaların uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki, il dışı atama uzatıldı mı? 2020 MEB iller arası yer değiştirme atama sonuçları belli oldu mu? İşte cevaplar...

İL DIŞI TAYİNLER SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 6- 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK