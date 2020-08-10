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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronaya yakalanan doktorun mesajını paylaştı: Bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor

Son dakika haberi... , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı. 'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden doktorun mesajında "Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronaya yakalanan doktorun mesajını paylaştı: Bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, operatör doktor Bülent Çetin'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden doktorun mesajı şöyle:

"Akciğer tomografisinde Kovid-19 olduğum belirlendi. İlk 3-4 gün servisteydim. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz. Op. Dr. Bülent Çetin."

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