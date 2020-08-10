Son dakika: MSB duyurdu: 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatlarıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatlarıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xdoWZ17YHI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020