10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatlarıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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